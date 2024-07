Nach der Insolvenz des Textilunternehmens Curt Bauer in Aue-Bad Schlema haben weitere Investoren Interesse an einem Einstieg in die Firma. Das könne noch in diesem Sommer erfolgen, erklärte Insolvenzverwalter Rüdiger Bauch. Der Betrieb laufe in vollem Umfang weiter. Auch seien zahlreiche neue Bestellungen eingegangen. Löhne und Gehälter werden demnach seit dem 1. Juli aus dem laufenden Geschäftsbetrieb erwirtschaftet. Bauch zufolge ist die Sanierung auf einem guten Weg.