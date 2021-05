Die Feuerwehr wurde am Freitagabend zu einem ungewöhnlichen Einsatz in die Mozartstraße in Aue-Bad Schlema gerufen. Anwohner hatten die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem sie Flammen auf dem Gehweg gesehen hatten. Beim Eintreffen der Kameraden war das Feuer zwar erloschen, trockene Stellen auf dem regennassen Gehweg deuteten jedoch auf eine starke Wärmeentwicklung hin. Darüber hinaus bemerkten die Anwohner, dass im Haus der Strom ausgefallen war. Der Stromversorger trennte daraufhin etwa 50 Haushalte in der direkten Umgebung der Unglücksstelle vom Strom.