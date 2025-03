Festwagen werden im Verborgenen geschmückt

"Die Wagen werden schon Wochen vorher geschmückt und dekoriert. Und das Besondere daran ist, das passiert alles geheim. Die Festwagen werden das erste Mal am Sonntag zum Umzug gezeigt", erläutert der 41-Jährige. Beim Umzug macht das ganze Dorf mit. Familien oder Freundeskreise gestalten die Wagen, die Feuerwehr sichert das Geschehen ab und selbst die Kleinsten packen mit an. Eine Ausnahme von der Heimlichtuerei bei den Festwagen gibt es nur beim Wagen des Karnevalsvereins. Der führt den Faschingsumzug an. Da könne man schon mal zeigen, wie der geschmückt werde, sagt Faschings-Chef Ullmann.

Bildrechte: Steffen Ullmann privat

Werbung gar nicht nötig

Mit den Jahren sei der Umzug ein immer größeres Fest geworden. "Mittlerweile gibt es sogar Wagen und Teilnehmer aus Nachbarorten wie Steinbach oder Pobershau", betont der Karnevalspräsident. Und auch die Besucher kämen inzwischen aus der ganzen Region. "Eigentlich dürfen wir gar keine Werbung mehr machen, denn das Dorf platzt zum Fasching aus allen Nähten", lacht der Präsident. Die Sicherheitsauflagen seien streng und die Besuchermassen müssten gemanagt werden.

Bildrechte: Steffen Ullmann privat

Alles begann mit einer Ski-Wanderung

In diesem Jahr startet die 47. Ausgabe des Satzunger Faschingsumzuges. Angefangen hat alles Ende der 1970er-Jahre, erinnert sich Steffen Ullmann. Der 64-Jährige war selbst jahrelang Präsident des Faschingsvereins in Satzung und hat die Geschäfte nun an seinen Sohn übergeben - quasi eine Familiendynastie. "1978 haben wir mit unserem Sportverein das erste Mal eine Faschings-Skiwanderung gemacht. Wir haben uns angeputzt und sind auf Skiern über die Felder gefahren. Das war wirklich lustig", erinnert sich der Alt-Präsident.

Bildrechte: Steffen Ullmann privat

Auch in den folgenden Jahre hatte es den Skifasching gegeben. Und weil es immer mehr Zuschauer gab, aber nicht immer Schnee lag, verlegte man das Ganze auf die Straße. "Dann kamen die ersten Fahrzeuge dazu, Autos, Motorräder und schließlich wurde es ein richtig großer Faschingsumzug", erinnert sich Ullmann Senior.

Bildrechte: Steffen Ullmann privat

Selbst was auf die Beine stellen

Sohn Patrick ist von Anfang an dabei. "Ich kenn' das gar nicht anders. Denn ich bin ja hineingeboren worden in diese Tradition." Er mache das aber nicht nur zum Spaß und aus Gaudi. "Mir gefällt auch, dass dadurch der Zusammenhalt in unserer Gemeinde gestärkt wird. Der Fasching ist ein Gemeinschaftswerk. Alle fassen mit an. Und alle freuen sich, wenn es klappt." Gerade auf dem Land sei es keine Lösung, zu warten, bis einem etwas geboten werde. "Man muss selbst was auf die Beine stellen". So wie die Satzunger Narren seit fast einem halben Jahrhundert.