Eine Schulklasse aus Sachsen hat den Titel "Die beste Klasse Deutschlands" der Kika-Quizsendung ergattert. Wie die Veranstalter mitteilen, haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7c vom Bertolt-Brecht-Gymnasium in Schwarzenberg im Erzgebirge die 18. Ausgabe der Fernsehsendung gewonnen.

Dabei hat es zu Beginn für die Schüler erst nicht so gut ausgesehen. In den ersten Spielrunden war die Klasse noch im Rückstand gewesen. Danach hatten sie aber rasch in Quizrunden, Aktionsspielen und Raterunden aufgeholt. Schließlich konnten sich die Schüler gegen eine Schulklasse aus Böhlen (Sachsen) sowie Klassen aus Nordrhein-Westfalen und Bayern durchsetzen und die Sieges-Trophäe jubelnd entgegennehmen.