Soziale Kompetenzen seien im Lockdown nicht vorhanden gewesen oder abhanden gekommen, beschreibt Vereinsmitglied Conny Seltmann von Jagemann die Situation damals. Man habe gemerkt, dass es dieses Gruppengefühl, den Klassenverband zum Teil bei den Kindern nicht mehr gab. Hier sei es dem Treff gelungen gegenzusteuern. Die Kinder erlebten in der Bockscheune eine "intensive Zeit, die sie auch nachmittags miteinander verbracht haben, wo sie sich kennengelernt haben, Hobbys voneinander gelernt haben und auch Stärken," erinnert sich die Ehrenamtliche, die selbst Mutter ist, mit Freude.

Seltmann von Jagemann, die als Führungskraft in einer Krankenkasse arbeitet, hatte sich zusätzlich auch als Resilienztrainerin ausbilden lassen. Aus diesen Erfahrungen heraus entwickelte sie ein Achtsamkeitsprojekt für die Viertklässler im Ort. Seit zwei Jahren bietet es der Verein inzwischen an.

Im Zentrum des Achtsamkeitsprojektes steht Pandabär Paul. Der niedliche Plüschbär sieht mit seinem schwarzen und rosafarbenen Auge schon einzigartig und ungewöhnlich aus. Trotzdem ist er perfekt, denn Paul der Pandabär demonstriert: Jeder ist gut so, wie er ist. Unterstützt wird dieses Credo durch eine Menge Achtsamkeitsübungen im dazugehörigen Buch.

Die Geschichten im Buch vermittelten den Kinder positive Glaubenssätze, erklärt Seltmann von Jagemann. Sie habe das noch mit weiteren Elementen angereichert. So arbeitet der Verein zum Beispiel mit einem Podcaster zusammen, der mit den Kindern ihre Stärken herausarbeitet. Mit einem Künstler malten die Jungen und Mädchen in diesem Jahr Bilder - ohne Vorgabe, ganz nach den eigenen Vorlieben und Wünschen. Und der Verein nutzt auch die Kompetenz eines Autors, der zusammen mit den Viertklässlern Geschichten rund um das Thema Mobbing geschrieben hat.

Von Jahr zu Jahr wächst so ein Kreativteam rund um die Organisatorinnen des Vereins. Das allumfassende Ziel sei, die Kinder stark zu machen und ihnen soziale Kompetenzen zurückzugeben, die durch die Corona-Pandemie-Lücken verloren gingen.

Eine ganz einfach Übung aus dem Buch, um etwa Dankbarkeit zu erlernen, ist das Herzen sammeln. "Morgens gibt man drei Holzherzen in seine rechte Hosentasche", erklärt Seltmann von Jagemann. Immer, wenn man über den Tag einen schönen Moment erlebe, wechsle ein Holzherz in die andere Hosentasche. Abends könne man die schönen Momente so ganz leicht zählen und sich gemeinsam mit den Eltern daran erinnern.