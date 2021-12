Am Montag hat das Helios Klinikum in Aue 75 Geschenke für Kinder und Jugendliche in drei Heimen der Region übergeben können. Mitarbeitende des Klinikums hatten die Wunschzettel vom Weihnachtsbaum im Foyer des Klinikums genommen und sich darum gekümmert, dass die weihnachtlichen Kinderwünsche Wirklichkeit werden können.