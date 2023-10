Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Chorjugend Geyer: Kinder singen mit bester Laune bei strömendem Regen

28. Oktober 2023, 16:16 Uhr

Spotify, Youtube & Co. sind gefüllt mit Musiktiteln. Aber - Hand aufs Herz - wer hat das letzte Mal selbst gesungen? Ob unter der Dusche oder einfach so. Ein Musik-Bus tourt durch Deutschland, um Kindern Lust aufs Singen zu machen. In Geyer war nur Petrus gegen den Auftritt der Grundschulkinder.