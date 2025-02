- Die Kommunen haben zu wenig Gewicht in der Bundespolitik

- Es fehlt die ostdeutsche Sicht

- Es gibt immer mehr Aufgaben und Bürokratie



Viele Kommunalpolitiker in Sachsen fürchten, in Zukunft noch weniger Gehör in der Bundespolitik zu finden. Diese Gefahr sieht auch Rolf Schmidt, der Oberbürgermeister von Annaberg-Buchholz. Der Kommunalpolitiker der Freien Wähler sagte MDR SACHSEN: "Der Einfluss auf Bundesebene ist definitiv nicht größer geworden, vorsichtig formuliert. In den vergangenen Jahren haben wir schon wenig Gehör gefunden auf Bundesebene und das spiegelt sich dann halt auch in den Wahlergebnissen wieder."