Am Gedenktag des DDR-Volksaufstandes hat Sachsens stellvertretender Ministerpräsident und SPD-Ostbeauftragter Martin Dulig daran erinnert, dass Freiheit und Demokratie keine Selbstverständlichkeiten sind. "Der 17. Juni ist für uns immer auch die Erinnerung daran, dass wir aktiv für unsere offene und freiheitliche Art zu leben, kämpfen müssen", betonte er am Donnerstag in Dresden und in einem Beitrag via Twitter: