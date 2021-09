Am Sonntag hat in Wolkenstein im wahrsten Sinne des Wortes "geschäftiges" Treiben geherrscht. In der Stadt gab es einen verkaufsoffenen Sonntag in Geschäften, die schon lange geschlossen hatten. Fahnen an der Straße lockten die Gäste des Städtchens in "Kurzzeitläden". Dort gab es Keramik, Figuren, Kosmetik und regionale Produkte.