Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Finanzprobleme Aue-Bad Schlema will Landesgartenschau verschieben

13. Dezember 2024, 13:55 Uhr

Die Landesgartenschau ist eine Chance und Kraftakt für den jeweiligen Ausrichter. Die 10. Auflage soll 2026 in Aue-Bad Schlema steigen. Doch daraus wird wohl nichts. Die Stadt will die Schau um ein Jahr verschieben. Es liegt, wie so häufig, am Geld.