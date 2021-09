Die Stadt Aue-Bad Schlema bewirbt sich für die Landesgartenschau 2026. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Die Stadtverwaltung kann damit nun die Bewerbungsunterlagen einreichen. Nach ihren Angaben könnte im Falle des Zuschlags der Ortsteil Bad Schlema weiter aufgewertet werden. 4,5 Millionen Euro Fördermittel stünden dafür in Aussicht. Damit solle das Areal vom Bahnhof Niederschlema bis zum Kurpark in eine Grünanlage verwandelt werden.