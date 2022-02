Landesgartenschau 2026 Blütenpracht statt Wismutschacht: Laga in Aue-Bad Schlema

Die diesjährige Landesgartenschau Sachsen beginnt im April in Torgau. Doch die nächsten Blütenträume werden schon für die Schau in vier Jahren vorbereitet. Dann soll Aue-Bad Schlema Gastgeber sein. Die Stadt bekam am Dienstag offiziell den Zuschlag. Fünf Millionen Euro will das Land für die Gestaltung in und um den Ortsteil Schlema ausgeben.