Sachsens Vorsitzende der Linken, Susanne Schaper, hat ihre Partei auf dem Landesparteitag in Annaberg-Buchholz zum Zusammenhalt aufgerufen. Es sei wichtig, in politischen Grundsatzfragen mit einer gemeinsamen Stimme aufzutreten. Schaper sagte, man stehe vor der größten Zerreißprobe der Parteigeschichte. Man müsse endlich anfangen, wieder mit- statt gegeneinander zu arbeiten. Die Wählerinnen und Wähler wollten keine zerstrittene Partei.

Weiteres Thema des Parteitages sollen die anstehenden Kommunalwahlen am 12. Juni sein. In Borna, Flöha und Lugau wollen drei Stadtoberhäupter der Linken ihr Amt verteidigen. In weiteren Kommunen schickt die Partei ebenfalls Kandidaten ins Rennen, etwa in der Landeshauptstadt Dresden.



Doch insgesamt stellt die Linke bei den Kommunalwahlen im Juni nur in jeder zehnten Gemeinde einen Kandidaten. Es sei nicht einfach, auch im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Spaltung, Menschen zu finden, die Verantwortung tragen wollen, so Schaper. Auch das Öffentlichmachen des eigenen Engagements für eine politische Partei würden nicht viele auf sich nehmen wollen.