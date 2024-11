Eigentlich geht man in die Schule, um zu lernen. Problem nur, wenn keine Lehrer da sind. An der Goethe-Oberschule in Breitenbrunn im Erzgebirge können die Schüler ein Lied davon singen. Der Lehrermangel war so gravierend, dass die Schüler im vergangenen Jahr tageweise sogar zu Hause bleiben mussten, wie sich die 15-jährige Romy Lütz erinnert.