Am Freitag sollten in Annaberg-Buchholz auf dem Markt mindestens 525 Lichter leuchten, für jedes Jahr, das die Stadt "auf dem Buckel hat", eines. Die Besucherinnen und Besucher der langen Einkaufsnacht in der Innenstadt sollten dazu eine Kerze oder eine Laterne mitbringen. Die Idee dazu kam von den "Zukunftsmachern", einem losen Zusammenschluss von etwa 50 Unternehmerinnen und Unternehmern der Stadt. Mit den Lichtern sollte jedoch noch mehr erreicht werden, sagt Zukunftsmacher Georg-Stefan Seidel. "Wir haben nach Ideen gesucht für die vielen Lichter. Und da sind wir darauf gekommen, für jedes Licht einen Euro Spende an das Tierheim in Annaberg-Buchholz zu geben." Das Tierheim haben einen Sanierungsstau und brauche dementsprechende Mittel.