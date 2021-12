Im Erzgebirge ist am Sonnabend ein Konvoi aus geschmückten und beleuchteten Bussen und Lkw unterwegs gewesen. Die 81 Fahrzeuge fuhren am Nachmittag rund zwei Stunden in Kolonne auf einem Rundkurs zwischen Annaberg-Buchholz, Thum, Cranzahl und Scheibenberg.