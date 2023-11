Bildrechte: Bernd März

Adventsstimmung Zehntausende Schaulustige bei Lichterfahrt im Erzgebirge

Hauptinhalt

26. November 2023, 15:20 Uhr

Die Lichterfahrt im Erzgebirge war im Corona-Jahr 2021 aus der Not heraus aus der Taufe gehoben worden. Es sollte vor allem den Kindern in den Jahren geschlossener Weihnachtsmärkte und des Kontaktverbotes ein bisschen Freude bringen. Das Ganze kam so gut an, dass es auch nach Corona stattfinden soll. Nach einigem Hin und Her mit den Behörden gab es schließlich grünes Licht. Und so rollten am Sonnabend 100 Fahrzeuge durch das verschneite Erzgebirge.