Ein 15 Jahre altes Mädchen ist in Annaberg-Buchholz im Erzgebirgskreis lebensgefährlich verletzt worden. Anwohner hatten die Jugendliche am Freitagabend mit Stichverletzungen in dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Polizei Chemnitz am Sonnabend mitteilte. Die 15-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und dort notoperiert.