Nach einen mutmaßlichen Messerangriff auf dem zu dieser Tageszeit belebten Postplatz in Aue hat der Oberbürgermeister Heinrich Kohl (CDU) reagiert. Wie er MDR SACHSEN am Freitag sagte, wird der Stadtrat am kommenden Mittwoch (29. Januar) einen Ausschuss für Sicherheit gründen. In dem temporären Gremium sollen alle Ratsfraktionen und die Jugend- und Sicherheitsbehörden vertreten sein.