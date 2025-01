Nach einem mutmaßlichen Messerangriff in Aue am Donnerstagnachmittag mit einem 19 Jahre alten Verletzten konzentrieren sich die polizeilichen Ermittlungen auf zwei mögliche Tatbeteiligte. Wie die Polizei MDR SACHSEN am Freitag sagte, wird gegen beide Jugendliche wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zwei weitere Jugendliche syrischer Herkunft im Alter von 15 und 17 Jahren seien nach einer vorläufigen Festnahme wieder auf freiem Fuß. Das habe die Staatsanwaltschaft angeordnet.