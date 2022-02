Der Aushang in einigen Häusern der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Aue hat es in sich. Darin haben die Stadtwerke Aue mitgeteilt, dass die Gaspreise seit Sommer letzten Jahres um ein Vielfaches gestiegen seien. Daher werden die Mieterinnen und Mieter aufgefordert, in diesem Winter auf besonders effizientes Heizen zu achten. Sonst drohe eine hohe Nachzahlung der Betriebskosten. Bei den Anwohnern sorgt der Aushang für große Empörung. "Also ich bin glücklich, dass wir von den Herrschaften darauf hingewiesen werden. Das ist eine Frechheit. Wir haben noch ein ganz kleines bisschen Gehirn drin, wir achten selbst darauf", sagt eine Anwohnerin der Bergmannstraße im Wohngebiet Zeller Berg. Sie würde seit Jahren sparsam heizen und alles genau notieren. Noch schlimmer sei aber die Mitteilung, dass sich die Kosten für die Heizung wahrscheinlich verdrei- oder vervierfachen werden, sagt eine weitere Hausbewohnerin.