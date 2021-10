Es war ein erfolgreicher offizieller Testlauf des Modellschiffs MS Aue am Freitag in der Auer Schwimmhalle. Elf Monate lang hat Hobbybastler Axel Dietz an dem knapp zwei Meter langen Modellschiff in seiner Auer Wohnung gewerkelt. Jeden Tag drei bis vier Stunden in seinem Arbeitszimmer. Als Rentner hätte er ja Zeit. Die MS Aue ist das erste Modellschiff, das er nur anhand von Fotos gebaut hat. Funkgesteuert von Dietz, drehte das grau-grüne Schiffsmodell seine Runden im Schwimmbecken. Vorsichtig lässt Axel Dietz sein Boot zu Wasser. Bildrechte: MDR/Dany Striese

Idee kam im Hafen von Warnemünde

1985 hatten Dietz und seine Ehefrau bei einem Besuch in Warnemünde das original Schiff im Hafen gesehen. Da wurde ihm klar, seine Heimat Aue müsse von dem Frachter wissen. Und mitfahren wollte er auch. Das passierte nach einigen Gesprächen und nicht ganz einfachen Verhandlungen zu DDR-Zeiten dann auch: Axel Dietz und seine Frau Eva durften an Bord. Die Reise führte von Rostock nach Murmansk. Auf dem Schiff machte er unzählige Fotos, die er nun nutzte, um seine eigene MS Aue im Maßstab 1:100 originalgetreu nachzubauen.

Der Baumarkt wurde mein bester Freund. Axel Dietz Modellschiffsbauer

Für den Bau der MS Aue pilgerte Dietz mehrfach in den Baumarkt, kaufte Platten und Rohre. Und wie das bei passionierten Bastlern so ist: Ohne eine starke bessere Hälfte läuft nicht. Frau Eva schmiss den Haushalt und versorgte den Modellbauer mit Essen. Ohne sie hätte er die Bauzeit von elf Monaten nicht geschafft, gibt Axel Dietz zu. Was den Wert des Schmuckstücks angehe, das könne man nicht direkt sagen. Das teuerste sei die Arbeitszeit gewesen, so Dietz. Er habe aber bei einer Reederei angefragt. Die schätzt den Wert der MS Aue durch ihre Größe auf 30.000 bis 50.000 Euro. Ohne seine Ehefrau Eva Dietz geht nichts, betont Axel Dietz. Bildrechte: MDR/Dany Striese

Ausstellung in Chemnitz zeigt MS Aue

Nach einem ersten Testlauf vergangenes Jahr in Zwönitz und nun der bestandenen Testfahrt im Auer Heimathafen können Modellbau-Freunde das Modellschiff in einer Ausstellung sehen - am 13. und 14. November im alten Kraftwerk in Chemnitz.