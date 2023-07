In der Debatte ging es auch um die Frage, ob zum Beispiel die Förderung für Beschneiungsanlagen in Wintersportgebieten noch zeitgemäß ist oder andere Strategien entwickelt werden müssen.

Der Grünen-Politiker Gerhard Liebscher will mehr Radtourismus in die Mittelgebirge holen. Bildrechte: dpa

Sachsen will mit Bikeparks in den Mittelgebirgen und mit einem geplanten deutsch-tschechischen Bike-Park-Projekt im Erzgebirge an Europas Spitze der Szene radeln.

In Oberwiesenthal wird auch an einem Ganzjahrestourismuskonzept gearbeitet, mit dem mehr Sommerurlauber angelockt werden sollen. Ganz gleich, ob sie Radfahren, Wandern, oder per Monsterroller zu Tal fahren - das Image vom reinen Wintersport-Ort will Oberwiesenthal abstreifen.