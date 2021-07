"Kaputt ist das Moor schnell", sagt Rainer Petzold, Referent für Standortserkundung beim Sachsenforst. Doch die Revitalisierung würde Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte dauern. "Der Torf wächst zwei Millimeter im Jahr, wenn es gut funktioniert." Die Entwässerungsgräben seien bis zu zwei Meter tief. "Wir müssen den Prozess der Entwässerung umkehren und alles rückgängig machen", so Petzold. Die Baumaßnahmen sollen rund zwei Monate dauern und danach überlasse man den Rest der Natur.

Das Moor am Pfahlberg bei Oberwiesenthal ist eines der insgesamt zehn Revitalisierungsobjekte, das wieder verwässert werden soll.

Das Moor am Pfahlberg bei Oberwiesenthal ist eines der insgesamt zehn Revitalisierungsobjekte, das wieder verwässert werden soll.

Das Moor am Pfahlberg bei Oberwiesenthal ist eines der insgesamt zehn Revitalisierungsobjekte, das wieder verwässert werden soll. Bildrechte: Ulrich Wendt

Moore gelten als äußerst sensible Ökosysteme. Sie sind Lebensraum für seltene Pflanzen und Tiere, wie das Birkhuhn und die Bergkiefer. Sie wirken als Wasserspeicher und können Dürre- und Hochwasserphasen abmildern. Intensive Landnutzung, Torfabbau und Klimawandel bedrohen die Moore.

Moore beeinflussen auch die Wasserqualität. "In Trinkwassereinzugsgebieten müssen Revitalisierungsmaßnahmen mit der Landestalsperrenverwaltung und den Wasserbehörden abgestimmt werden, um den Eintrag von schwerlöslichen organischen Kohlenstoffverbindungen in die Talsperren gering zu halten", so der Sachsenforst.