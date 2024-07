Am Mittwoch ist ein Motorradfahrer im Erzgebirge bei einem Unfall schwer verletzt worden. Eine Polizeisprecherin sagte MDR SACHSEN, der Mann sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Nach ersten Erkenntnissen seien keine weiteren Fahrzeuge oder Personen in den Unfall auf der Straße zwischen Erla-Crandorf und Grünstädel verwickelt gewesen, hieß es.