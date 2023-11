Wer so richtig in die Welt der Schwibbögen eintauchen will, ist, der sollte sich in diesen Tagen gen Erzgebirge begeben. Denn dort ist der Lichterbogen zu Hause. Egal in welchem Dorf man ist, in welcher Stadt - in nahezu allen Fenstern leuchtet es. Nicht umsonst heißt das Erzgebirge auch Weihnachtsland. Wohin man auch schaut, sorgen geschmückte Tannenbäume, Holzpyramiden und Lichterketten für das echte Weihnachtsgefühl. Doch für den echten Zauber sorgt eindeutig der Glanz tausender Schwibbögen.