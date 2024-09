Hereinspaziert, hereinspaziert: Im "Theaseum der Magie" in Tanneberg gibt es nur 30 Plätze. Dadurch ist das Publikum der Zauberkunst ganz nah, ohne dabei die Illusion zu verlieren. Für die sorgt Zauberkünstler Jens-Uwe Günzel. Am Sonnabend war die Premiere für seine neue Show "Machbare Wunder". Auch in den kommenden Monaten will er sein Publikum verzaubern. Dabei hilft Günzel eine lange Familientradition des Zauberns im Erzgebirge.