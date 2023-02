Sonderfahrt Museumsbahn Schönheide in die Saison gestartet

Hauptinhalt

In Schönheide begann am Sonntag die Eisenbahn-Saison. Besucher konnten erstmals in diesem Jahr Dampflok-Romantik auf der rund vier Kilometer langen Strecke erleben. In ganz Sachsen gibt es noch acht solcher Routen.