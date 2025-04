Doch bald könnte der Trump-Nussknacker deutlich teurer werden - wegen der Zoll-Pläne des US-Präsidenten. Problematisch sei das auch für den Hersteller, sagt der Produktionsleiter bei Steinbach Volkskunst in Marienberg, Mike Nestler. Denn mehr als 95 Prozent der gesamten Produktion gehen in die USA. "Bei 20 Prozent mehr, sind wir über 400 Dollar. Wo mancher Kunde sagt, das ist dann schon zu viel. Ob wir Kunden verlieren, das ist dann immer die Frage."

In Seiffen im Erzgebirge werden an jeder Ecke Holzspielwaren verkauft und auch die weltbekannten Schwibbögen. Mehr als 120 kleine und große Hersteller produzieren in der Region. Emily Gödecke macht gerade eine Ausbildung zur Holzspielzeugmacherin. Im vergangenen Jahr hat sie den seltenen Beruf auf einem deutschen Weihnachtsmarkt in Seiffens Partnerstadt Carmel im US-Bundesstaat Indiana vorstellen dürfen. Die Begeisterung der US-Amerikaner, sagt sie, sei überwältigend gewesen.