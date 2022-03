Entweder ist der Job nicht sehr gefragt, oder die Aussichten, den bisherigen Amtsinhaber zu schlagen, sind äußerst gering. Bei der Wahl zum Oberbürgermeister von Annaberg-Buchholz ist die Schar der Kandidaten überschaubar: Genau ein Kandidat tritt an und das ist der bisherige Amtsinhaber Rolf Schmidt. Schmidt tritt für die Freie Wählergemeinschaft "Wir für unsere Stadt/Liste Sport" an. Doch auch bei nur einem Kandidaten hat man den Eindruck, dass es so etwas wie Wahlkampf gibt. In der Stadt hängen Wahlplakate und Schmidt wirbt auf Facebook mit Videoclips für seine Wiederwahl.