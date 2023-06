"Dort haben wir darauf hingewiesen, dass die besagte Fläche Teil des sächsischen Wiesenbrütermanagements ist. Diese Fläche gilt als größtes Braunkehlchen-Gebiet in Sachsen. Es wurde explizit wegen seiner großen Vielfalt an Wiesenbrütern ausgewählt."

Die Naturschützer sehen den vorläufigen Baustopp als Teilerfolg. In einem Eilverfahren soll bereits in der kommenden Woche über die Klage der Umweltschützer entschieden werden.

Bauleiter Sven Ehme, der mit seiner Ehefrau die Ferienhäuser bauen will, hat vom Baustopp durch ein Schreiben des Landratsamtes am Freitagmorgen erfahren. Im Gespräch mit MDR SACHSEN stellt er klar, dass nicht er, sondern der Landkreis Erzgebirge der Beklagte ist, weil der die Baugenehmigung erteilt hatte.

Ehme sagt, er habe im Verlauf des dreijährigen Baugenehmigungsverfahren die geplanten Eingriffe in die Natur bereits sehr reduziert: "Wir wollen drei Ferienhäuser mit gehobenem Standard bauen. Geplant waren ursprünglich acht." Nach der ersten Auslegung des Bebauungsplanes hätten die Bauherren das Vorhaben um mehr als die Hälfte reduziert. Zudem habe es umfangreiche Gutachten zum Umweltschutz gegeben. "Dort wurde nachgewiesen, dass genau in dem Gebiet, in dem wir jetzt bauen wollen, keine Bodenbrüter brüten." Außerdem sei vertraglich mit der Stadt Oberwiesenthal geregelt, eine Ausgleichsfläche von 2,9 Hektar, also das sechsfache der zu bebauenden Fläche, dauerhaft als Biotop bereitzustellen.