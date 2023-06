Am Amtsgericht Aue-Bad Schlema muss sich ein 68-Jähriger verantworten, weil er Morddrohungen gegen Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) aussprach.

Wegen einer mündlich ausgesprochenen Morddrohung gegen Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer kommt ein Mann aus Lößnitz (Erzgebirgskreis) vor das Amtsgericht Aue-Bad Schlema. Vor fast zwei Jahren soll er nach Angaben des Gerichts vor einem Besuch des CDU-Politikers in Oberwiesenthal dort in einer Konditorei angerufen haben.

Der 68-Jährige habe sich nach dem Besuch des Regierungschefs erkundigt und soll gesagt haben, er wolle den Ministerpräsidenten erschießen. Warum er in dieser Konditorei anrief, wurde den Angaben zufolge bisher nicht bekannt. Da der Beschuldigte einen Strafbefehl für die Tat nicht akzeptierte, verhandelt ein Richter die Sache am 29. Juni , teilte das Gericht am Donnerstag mit.