Polizei Fußballfans aus Leipzig randalieren in Oberwiesenthal

Fußballfans des 1. FC Lokomotive Leipzig haben am Sonnabend in Oberwiesenthal randaliert. Danach fuhren sie mit einem Bus in Richtung Leipzig. In Chemnitz stoppte die Polizei den Bus. Die Ermittlungen laufen.