Das Sachsensofa der Katholische Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Evangelischen Akademie Sachsen ist am Montag in Oberwiesenthal aufgestellt worden. Unter dem Titel "Wintersport im Klimakonflikt? Das Sachsensofa zur Zukunft des Skitourismus" sollten bei einer Publikumsdiskussion Wege für die touristische Entwicklung bei steigenden Temperaturen aufgezeigt werden.

Jens Ellinger: Plädoyer für Wintersport

Hotelier Jens Ellinger aus Oberwiesenthal, der gleichzeitig Vizepräsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) in Sachsen ist, war als erster gefragt. Er verwies darauf, dass in Oberwiesenthal allein in vier Wintermonaten rund 45 Prozent des Umsatzes gemacht würden.

"Ich bin felsenfest überzeugt, dass wir in den nächsten zehn bis 20 Jahren noch unsere Schnee-Situation haben." Trotzdem müsse man darüber nachdenken, wie man in einer Zeit existieren könne, in der es keinen Schnee in Oberwiesenthal mehr geben werde.

Er plädiere für eine Doppelstrategie. So könne ein dringend benötigtes Wasserreservoir für die Beschneiung der Hänge als Bade- oder Gondelteich in den Sommermonaten dienen und so das touristische Angebot erweitern.

Marlen Gabriele Arnold: Ganzjahresangebot muss ausgebaut werden

Marlen Gabriele Arnold, die als Professorin für betriebliche Umweltökonomie und Nachhaltigkeit an der TU Chemnitz lehrt, forderte ein Umdenken. "Im Jahr 2100 werden die Hälfte der Schneetage verschwunden sein."

Daher müsse man jetzt schon die Ganzjahresangebote wie Radsport, Wellness oder Wandern stärker in den Fokus nehmen. Um jetzt schon nachhaltiger zu wirtschaften, könne man effizientere Beschneiungsanlagen, die mit erneuerbarer Energie arbeiten, einsetzen.

Gerd Lippold: Man muss sich neu erfinden in der Region

"Der Strukturwandel hat viele Gesichter", sagte Umweltstaatssekretär Gerd Lippold (Grüne). Sowohl der Strukturwandel in den Kohleregionen, als auch in den Wintersportgebieten habe etwas mit Klimaschutz und -anpassung zu tun. "Für die Welt von morgen muss man die Infrastruktur und das Image als Tourismusgebiet bereits aufbauen, bevor das, was gestern funktioniert hat, nicht mehr funktioniert." Bildrechte: Businessfotografie-Zwickau/Mario Klötzer

Es gebe keinen anderen Weg, als konkrete Projekte voranzutreiben, Fördermittel dafür einzusammeln und sich am Ende des Tages neu zu erfinden in der Region.