Die Tafeln in Annaberg-Buchholz und Olbernhau bekommen knapp 65.000 Euro Unterstützung von der Deutschen Fernsehlotterie. Das Geld wurde am Montag übergeben, wie der Malteser Hilfsdienst, der beide Tafeln betreibt, mitteilte. Die Mittel sollen unter anderem für die Anschaffung neuer Kühltechnik verwendet werden. Außerdem sollen Lebensmittelgutscheine für Discounter angeschafft werden, die an die Tafelkunden verteilt werden.