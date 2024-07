Bildrechte: MDR/Katja Lippmann-Wag

Besondere Ausfahrt Wunsch des verunglückten Jungen von Cranzahl: Oldtimer sollen Freude bereiten

23. Juli 2024, 06:00 Uhr

Marcus hätte es sicher eine große Freude bereitet. Seine Freunde, Familie und Eltern haben eine Oldtimer-Schau in seinem Sinne am Erzgebirgshospiz in Erlabrunn organisiert. Der Zehnjährige - der vergangenen Dezember bei einem Busunfall starb - wollte damit Kindern Freude bereiten, denen es nicht so gut geht.