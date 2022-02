Doch nicht nur in Bockau ist die Freude über das olympische Gold groß. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat Biathletin Denise Herrmann zum Olympiasieg gratuliert. "Herzlichen Glückwunsch Denise Herrmann zu dieser großartigen Leistung", teilte Michael Kretschmer über den Messenger-Dienst Twitter mit. "Wir Sachsen sind stolz und drücken unseren Athletinnen und Athleten weiter die Daumen", betonte der Ministerpräsident.



Bei Herrmanns Verein, dem WSC Erzgebirge, war ebenfalls Jubel angesagt. Ihr Jugendtrainer Peter Großer erzählt dem MDR, dass er erst mal rausgehen und Schnee schieben musste, um den Puls wieder abzusenken, so groß sei die Freude gewesen. "Ich musste erst mal kapieren, was passiert ist", so Großer. "Wir haben alle ein bisschen geliebäugelt, dass es mal was wird. Aber dass es heute wird..." Sein einstiger Schützling habe es schon mal vorausgesagt, erzählt er weiter. "Denise hat mal gesagt: 'Wenn alles zusammenpasst, dann klappt das. Und heute hat es gepasst."