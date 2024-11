"Was sind Richtlinien, wer entscheidet, was schön ist?" Dies versucht der Pfarrer dann seiner Berufung folgend mit religiösen Fragen in Verbindung zu bringen. "Können Kleider glücklich machen und was ist überhaupt Glück im Leben", nennt er beispielhaft einige Fragen, die ihn umtreiben.