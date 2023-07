In der Hauptsaison zwischen Juli und Oktober habe sie insgesamt zwischen 60 und 100 Beratungstermine. In den letzten Jahren seien es mehr geworden. "Besonders in der Corona-Zeit hat es zugenommen. Da haben sich die Leute auf das Pilzsammeln besonnen, weil sie nicht in den Urlaub fahren konnten", sagt Colditz.