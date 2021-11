Mit dieser Maßnahme sollte ein möglicher Protest gegen die Corona-Maßnahmen verhindert werden. Einige Menschen hätten das "Ahlichteln" zum demonstrativen Spaziergang nutzen wollen, heißt es auf Nachfrage von MDR SACHSEN bei der zuständigen Polizeidirektion in Chemnitz. Die anwesenden Bereitschaftspolizisten hätten diejenigen angesprochen und den Spaziergang unterbunden. "Es hat an dem Abend keine Störungen gegeben", so ein Polizeisprecher. In der Vergangenheit hatte es in Zwönitz regelmäßige, teils gewalttätige Proteste gegeben.