Kriminalität Attacke auf Polizisten: Erneut Durchsuchungen im Erzgebirge

Hauptinhalt

Weil Partys wegen der Corona-Vorschriften im vergangenen Dezember untersagt waren, rückte die Polizei in einer Diskothek in Annaberg-Buchholz an, in der gefeiert wurde. Dort zeigten sich die Anwesenden nicht einsichtig. Stattdessen kam es zu einem Gewaltexzess. Um den aufzuklären, führte die Polizei am Mittwoch erneut Durchsuchungen durch.