Ein Wechsel an der Spitze der Polizeifachschule Schneeberg war für Oktober bereits geplant. Diesen Termin habe man aufgrund der Vorwürfe nun vorgezogen, teilte das Innenministerium mit. Ab Montag soll dann Sven Forbriger die Schulleitung in Schneeberg übernehmen. Der 45-Jährige ist bereits als Dozent an der Polizeischule in Rothenburg tätig.