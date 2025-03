Der Postplatz in Aue gerät immer wieder in die Schlagzeilen. Grund: Drogendelikte und junge, gewalttätige Migranten, die für Unruhe sorgen und andere bedrohen. Ein Sicherheitskonzept soll dafür sorgen, dass es auf dem Platz ruhiger wird.

Am Dienstag hat die Polizei zum ersten Mal in diesem Jahr eine so genannte Komplexkontrolle auf dem Postplatz durchgeführt, erklärt der Sprecher der Chemnitzer Polizeidirektion, Andrzej Rydzik. "Wir sind heute mit starken Kräften in Aue unterwegs, um zielgerichtet Personenkontrollen durchzuführen."

Bildrechte: MDR/Monika Di Carlo

Es habe am Anfang des Jahre Auseinandersetzungen von Jugendgruppen unterschiedlicher Nationalitäten gegeben, bei denen Personen durch Messerstiche schwer verletzt worden seien. "Daher mussten wir die Polizeipräsenz in der Stadt deutlich erhöhen."

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mehr als 60 Polizisten zeigen Präsenz in Aue

Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz soll mit der Polizeiaktion gezeigt werden, dass die Polizei vor Ort handlungsfähig ist. Polizeisprecher Rydzik sieht das auch als Vorbereitung auf den Sommer, wenn der Platz wieder belebter ist.

"Wir wollen dem Klientel damit auch zeigen, dass wir ihr Tun und Handeln dieser Leute nicht ungestraft lassen." Dazu seien am Dienstag mehr als 60 Beamte im Einsatz.

"Wir konnten 19 Jugendliche verschiedener Nationalitäten ermitteln, die hier in Aue verschiedene Straftaten begangen haben." Dazu gehörten Drogendelikte, Diebstahl und Körperverletzung. "Im Moment ist es wieder etwas ruhiger hier in der Öffentlichkeit geworden. Trotzdem beschäftigt uns dieses Klientel nach wie vor gerade mit Ladendiebstählen."

Wir konnten 19 Jugendliche verschiedener Nationalitäten ermitteln, die hier in Aue verschiedene Straftaten begangen haben. Andrzej Rydzik Polizeisprecher Chemnitz

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Drohung mit Messer am Dienstagmorgen in Auer Schule

Die Notwendigkeit der erhöhten Polizeipräsenz sieht Rydzik auch durch einen Einsatz am Dienstagmorgen bestätigt. Einer der Jugendlichen, die im Fokus der Beamten stehen, habe am Morgen in einer Oberschule in Aue einen Mitschüler mit einem Messer bedroht.

"Er konnte von den Einsatzkräften gestellt und zum Polizeirevier gebracht werden." Mittlerweile sei er auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wieder auf freiem Fuß, ergänzte der Polizeisprecher.

Drogen und Messer sichergestellt

Bis zum späten Nachmittag habe die Polizei bei der Kontrolle unter anderem Marihuana und ein Messer sichergestellt, sagte Andrzej Rydzik einer MDR-Reporterin. Außerdem sei ein Jugendlicher gefunden worden, der vom Jugendamt gesucht wurde, weil er unerlaubt von seinem Wohnheim ferngeblieben war.

Die Ergebnisse der Komplexkontrolle, die bis in die späten Abendstunden dauern soll, will die Polizei am Mittwoch bekanntgeben.