In Aue hat die Polizei am Dienstag eine Großkontrolle mit 60 Einsatzkräften durchgeführt. Zusammen mit der sächsischen Bereitschaftspolizei gingen die Beamten gegen Straßen- und Drogenkriminalität vor. Sie kontrollierten auf und rund um den Postplatz. Dort kam es im vergangenen Jahr immer wieder zu Vorfällen, Gewaltstraftaten und Diebstählen.

Bei der Kontrolle habe die Polizei unter anderem Marihuana und ein erlaubnisfreies Klappmesser sichergestellt, sagte Polizeisprecher Andrzej Rydzik. Darüber hinaus seien bei der Kontrolle zwei zur Fahndung stehende Jugendliche festgestellt worden. Sie waren als vermisst gemeldet. "Wir waren heute mit starken Kräften in Aue unterwegs, um zielgerichtet Personenkontrollen durchzuführen", so Rydzik.

Der Postplatz in Aue gerät immer wieder in die Schlagzeilen. Grund: Drogendelikte und junge, gewalttätige Migranten, die für Unruhe sorgen und andere bedrohen. Ein Sicherheitskonzept soll dafür sorgen, dass es auf dem Platz ruhiger wird.

Es habe am Anfang des Jahre Auseinandersetzungen von Jugendgruppen unterschiedlicher Nationalitäten gegeben, bei denen Personen durch Messerstiche schwer verletzt worden seien. "Daher mussten wir die Polizeipräsenz in der Stadt deutlich erhöhen", so Rydzik.

"Wir konnten 19 Jugendliche verschiedener Nationalitäten ermitteln, die hier in Aue verschiedene Straftaten begangen haben." Dazu gehörten Drogendelikte, Diebstahl und Körperverletzung. "Im Moment ist es wieder etwas ruhiger hier in der Öffentlichkeit geworden. Trotzdem beschäftigt uns dieses Klientel nach wie vor gerade mit Ladendiebstählen."

Die Notwendigkeit der erhöhten Polizeipräsenz sieht Rydzik auch durch einen Einsatz am Dienstagmorgen bestätigt. Einer der Jugendlichen, die im Fokus der Beamten stehen, habe am Morgen in einer Oberschule in Aue einen Mitschüler mit einem Messer bedroht.