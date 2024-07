In Annaberg-Buchholz haben Polizisten am Dienstagmittag ein Auto aufbrechen müssen, um ein Kind zu retten. Wie die Polizei mitteilte, saß der Dreijährige - gemäß Aufdruck uaf dem Parkschein - fast eine Stunde lang allein und bei geschlossenen Fenstern in dem Pkw. Der Innenraum des Wagens war demnach überhitzt. Die von Zeugen alarmierten Beamten haben daraufhin die Seitenscheibe eingeschlagen, den durchgeschwitzten Jungen herausgeholt und an den herbeigerufenen Rettungsdienst übergeben.