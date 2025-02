Um die Sicherheit in Aue-Bad Schlema zu erhöhen, wollen die Stadt, die Polizei und der Sächsische Landespräventionsrat künftig stärker zusammenarbeiten. Das haben die Beteiligten am Freitag schriftlich vereinbart. Anlass der Zusammenarbeit sind Drogendelikte, Bedrohungen und Messerangriffe, die in den vergangenen Monaten am Postplatz begangen wurden - zumeist von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.