Statistik Erzgebirgskreis hat höchste Dichte an privaten Autos in Sachsen

Auf dem Land ist es schwieriger, auf einen privaten Pkw zu verzichten. Die Bahn- und Busverbindungen sind in dünn besiedelten Gebieten schlechter. Das spiegelt sich auch in der Dichte der Privat-Pkw wider. Die wenigsten Privat-Pkw je 1.000 Einwohner gibt es in den drei sächsischen Großstädten. Dort sind aber in den vergangenen zwei Jahren viele Wohnmobile zugelassen worden - für Urlaub mit Abstand in der Pandemie.