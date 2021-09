Am frühen Sonntagnachmittag haben zunächst mehr als 100 Teilnehmer vor der Erstaufnahmeeinrichtung in Schneeberg eine Kundgebung abgehalten. In ihren Redebeträgen forderten die Heimbewohner die Schließung der Einrichtung. Sie sei die schlimmste überhaupt, hieß es. Hier gebe es kein Internet, keine Fernseher, die Bewohner dürften nicht arbeiten. Sie fühlten sich wie eingesperrt. Das Heim liege eine halbe Stunde Fußmarsch vom Schneeberger Stadtkern entfernt.