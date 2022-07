Hundert Gramm schwer, matter Glanz, klassische Form – wenn Andreas Müller, Chef des Rasierutensilienherstellers Mühle den neuen Edelrasierer ins Licht hält, leuchten seine Augen. R89AG heißt das gute Stück, das vom Griff bis zum Kopf komplett aus Silber besteht. "Es ist wirklich ein werthaltiges Produkt, mit ganz viel Liebe gefertigt. Es steht für Tradition und handwerkliches Können", schwärmt Müller.

Lange Zeit war die Firma Mühle vor allem für hochwertige Rasierpinsel bekannt. Nach und nach kamen dann Rasierhobel ins Portfolio. Vor einem Jahr hatte Müller die Idee, ein Luxusmodell anzubieten. Es wird gemeinsam mit einem Schmuckproduzenten aus Pforzheim gefertigt. In der Großstadt am Schwarzwald geschehe die Fertigung der Silberteile. "Wir montieren dann den Hobel", so der Mühle-Firmenchef.

Trotz des edlen Materials sei der Rasierer nicht nur ein Hingucker, sondern absolut alltagstauglich. Um das unter Beweis zu stellen, musste das Modell etliche Stresstests durchlaufen. Entscheidend sei dabei die Schraubverbindung des Hobelkopfes mit dem Griff gewesen, erklärt Müller. "Wir haben mehrere tausend Öffnungen und Schließungen simuliert, wir haben Falltests gemacht." Darüber hinaus sei das Material Silber durch seine antibakterielle Wirkung prädestiniert für ein Rasiergerät.

675 Euro kostet der R89AG, dessen Auflage auf 200 Stück limitiert ist. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Allerdings hat Silber auch seine Preis. 675 Euro kostet der R89AG, dessen Auflage auf 200 Stück limitiert ist. Interessenten gibt es laut Müller reichlich. "Wir haben Vorbestellungen aus Amerika, England, Spanien, den Beneluxländern."

Die Geschichte der Firma Mühle begann 1945 als kleine Bürstenmanufaktur. In einer Waschküche stellte der Firmengründer Otto Johannes Müller die ersten Pinsel und Bürsten her. Das Unternehmen wuchs und spezialisierte sich auf Rasierpinsel, die auch ins Ausland verkauft wurden. In der großen Enteignungswelle der DDR wurden Mühle dem Volkseigenen Betrieb (VEB) Flamingo-Bürsten Schönheide angegliedert. Nach der Wende erhielt Familie Müller ihr Unternehmen zurück und baute eine neue Produktpalette auf.